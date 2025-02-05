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Ankara'da sokak köpeği kabusu! Yaşlı kadın ölümden döndü

Ankara'da yaşlı bir kadın, sokakta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralandı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Ankara'da sokak köpeği kabusu! Yaşlı kadın ölümden döndü
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Mamak Belediyesi sınırları içindeki Kayaş Mahallesi'nde, marketten çıkan 73 yaşındaki Ayşe Yücer, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin iki kez kolundan ısırdığı yaşlı kadın, sevk edildiği hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Saldırı anını AA muhabirine anlatan Yücer, mahallede birçok sahipsiz sokak köpeği olduğunu söyledi.

Yücer, "Markete para bozdurmaya gitmiştim. Oradan çıkınca ısırdı. Yere düştüm. 5 tane köpek vardı. Biri ısırdı. Isırdığı gibi de gitti. Çok korktum. Belediye köpekleri götürsün." diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ KÖPEKLERDEN ŞİKAYETÇİ

AA muhabirinin görüştüğü Ayşe Yücer'in komşusu Hidayet Akyüz, olayı haber aldıklarında Yücer'e ambulans çağırıp, yardıma gittiklerini söyledi. Akyüz, "Köpek sevgisi bu değil, alsınlar evinde beslesinler. Herkesin çoluk çocuğu var." ifadelerini kullandı.

Yosmak Akyüz ise "Güvende hissetmiyoruz, çok köpek var. Bakkala, okula gidemiyor çocuklar. Herkes korkuyor. Biz bile gidemiyoruz korkumuzdan. Hiç bakan yok buraya. Herkes korkuyor." diye konuştu.

  • Ankara saldırı
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