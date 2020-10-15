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Ankara'da su kanalı kazısında facia: 1 ölü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde su kanalı kazısı sırasında göçük oluştu. Göçüğün altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 10:02 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 10:02
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Yaylak Mahallesi sakinlerine içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantıları yapan Ahmet Ünlütürk (71) ile İsa Şanlıtürk (53), toprak altında kaldı.

Olayı gören Mahalle Muhtarı Fatih Teber ve mahalle sakinleri kanalda kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarıyla da bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekibi, Ünlütürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Göçükten çıkarılan Şanlıtürk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ünlütürk'ün cenazesi, morga götürüldü.

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