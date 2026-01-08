İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0578
  • EURO
    50,3238
  • ALTIN
    6123.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da su krizi yeni sorunu tetikledi! Şikayetler son aylarda tavan yaptı
Güncel

Ankara'da su krizi yeni sorunu tetikledi! Şikayetler son aylarda tavan yaptı

Başkentte uygulanan su kesintilerinin kombi arızalarını tetiklediği, son iki aydır arıza ihbarlarının arttığı belirtildi. Vatandaşlar soğuk kış günlerinde mağdur olurken, bir kombi ustası yaptığı açıklamada, 'Gece gelen kirli su kombi flekslerini patlatıp eşanjör kısmını tıkıyor. Sular kesildiğinde ana vana kesinlikle kapatılmalı. Kombinin altındaki filtreler, pislik tutucular kontrol edilmeli' dedi.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Ankara'da su krizi yeni sorunu tetikledi! Şikayetler son aylarda tavan yaptı
ABONE OL

Ankara'da yaşanan dönüşümlü su kesintileri ve basınç düşüklüğü kombi arızalarına neden olmaya başladı.

Etimesgut ilçesinde kombi ustası olarak çalışan Nurettin Geylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su basıncı yetersiz geldiği için son zamanlarda kombi arızalarında artış olduğunu söyledi.

Geylan, "2 aydır yoğun şekilde sıcak su arıza ihbarları arttı. Su basıncı yetersiz olduğu, suyun debisi olmadığı için kombinin içerisindeki ekipmanlar dönmüyor, sürekli hatalarla karşılaşıyoruz." dedi.

Geylan, sorunların yüksek katlarda daha çok yaşandığına dikkati çekerek, "Sıcak su olarak da kalorifer sistemi olarak da çok ciddi anlamda bir problem var şu anda, su olmadan hayat olmuyor maalesef. Suyu bilinçli ve mantıklı kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

VATANDAŞLARA KOMBİ UYARISI

Kombi ustası Yusuf Sever de vatandaşlara kombi arızası yaşamamaları için bazı uyarılarda bulundu.

Sever, gece gelen kirli suyun kombilerin veya bataryaların altında bulunan ve "fleks" olarak adlandırılan esnek bağlantı borularını patlattığını, ayrıca suyla gelen tortuların cihazın içinde suyun ısınmasını sağlayan ana parça olan "eşanjör" kısmını tıkadığını belirtti.

Sular gittiği zaman vatandaşların mutlaka evin ana vanasını kapatması gerektiğini vurgulayan Sever, sular tekrar geldiğinde oluşan basınç nedeniyle evleri su basabildiğini ve parkelerin zarar gördüğünü dile getirdi.

Yusuf Sever, kombi arızalarına karşı alınabilecek en büyük önlemin cihazın altındaki filtrelerin ve pislik tutucuların kontrol edilmesi olduğunu kaydederek, sular kesik olduğu sürece vanaların kapalı konumda tutulması gerektiğini hatırlattı.

Sever, "Gece gelen kirli su kombi flekslerini patlatıp eşanjör kısmını tıkıyor. Sular kesildiğinde ana vana kesinlikle kapatılmalı. Kombinin altındaki filtreler, pislik tutucular kontrol edilmeli." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.