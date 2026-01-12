İSTANBUL 3°C / -1°C
  • Ankara'da şüpheli cinayet: Arkadaşı ve annesi gözaltına alındı
Güncel

Ankara'da şüpheli cinayet: Arkadaşı ve annesi gözaltına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde öldürülen kadının annesi ve arkadaşı gözaltına alındı.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 14:52
Ankara'da şüpheli cinayet: Arkadaşı ve annesi gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Kutlu Mahallesi 459/1 Sokak'ta yaşayan Esra Muratoğlu (28), annesi Ç.Y. (48) ve arkadaşı O.K. (34) ile henüz bilinmeyen nedenle bir tartıştı.

BOĞARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler Ç.Y. ve O.K, Muratoğlu'nu boğarak öldürdü.

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliler Ç.Y. ve O.K'yi gözaltına aldı.

3 ÇOCUK ANNESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden Muratoğlu'nun, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

