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Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Ankara'da Dikmen Caddesi üzerinde ve TBMM yakınlarındaki şüpheli valiz polis kontrolünde patlatıldı. Valiz içerisinden kıyafet çıktı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınlarında şüpheli bir valiz ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yol güvenlik önlemleri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından şüpheli valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinden ise kıyafet çıktı. Valizi akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin koyduğu iddia edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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