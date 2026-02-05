İSTANBUL 14°C / 11°C
Güncel

Ankara'da tahliye edilen bina yaşayanlar mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir gecekondunun istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen yanındaki apartmanın sakinleri, mağduriyetlerinin kısa sürede giderilmesini talep ediyor.

5 Şubat 2026 Perşembe 07:18
Ankara'da tahliye edilen bina yaşayanlar mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor
ABONE OL

Akdere Mahallesi'ndeki bir gecekondunun istinat duvarında 2 Şubat'ta meydana gelen kısmi çökme nedeniyle bitişiğindeki İpek Apartmanı'nın sakinleri, olay yerine gelen belediye ekiplerinin gözetiminde binayı tedbiren tahliye etti.

Tahliyenin ardından yaklaşık 3 gündür dairelerine giremediklerini iddia eden vatandaşlar, yetkililerden mağduriyetlerinin kısa süre içerisinde çözülmesini istiyor.

Sokakta yaktıkları ateş başında bekleyişlerini sürdüren apartman sakinlerinden Kevser Yıldırım, istinat duvarında meydana gelen çökme sırasında yaşadıkları panik dolu anları anlattı.

Çökmenin büyük bir gürültüyle meydana geldiğini ve deprem olduğunu sandığını söyleyen Yıldırım, "İtfaiyeyi, AFAD'ı, belediyeyi aradık. İtfaiyeler geldi. Çocuklarımızı itfaiye aracına aldılar. Yardımcı olacaklarını söylediler. Fakat hiç kimse yardımcı olmadı. Sabaha kadar çocuklarla burada bekledik. Bütün apartman sakinleri hepsi aşağıdaydı ama yardıma gelen hiç kimse yoktu." dedi.

Çökme sırasında evinin balkonunun kaya parçalarıyla dolduğunu dile getiren bina sakinlerinden Selma Şahin de yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini dile getirerek, "Bizler mağduruz. Ne yapılacağını bilmiyoruz. Yıkılacaksa yıkılsın ya da çözüm bulunsun." diye konuştu.

Apartman sakinlerinin tepkilerinin ardından Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra bina sakinleriyle ateş başında konuşan Şahin, yaşanan mağduriyetlerin kısa süre içerisinde çözüleceğini, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

