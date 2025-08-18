İSTANBUL 30°C / 21°C
Güncel

Ankara'da taksi durağına kılıçla saldırdı: 70 yaşındaki şoför yaşam mücadelesi veriyor

Ankara'da sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir dehşet yaşandı. Elinde kılıçla taksi durağına gelen saldırgan, 70 yaşındaki şoförü ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan yaşlı adam yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırgan yakalandı.

IHA18 Ağustos 2025 Pazartesi 16:52 - Güncelleme:
Ankara'da taksi durağına kılıçla saldırdı: 70 yaşındaki şoför yaşam mücadelesi veriyor
Olay, Mamak'ın Mutlu Mahallesi'nde bulunan taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde duraktan müşteri almak için yola çıkan taksiye, elinde kılıç bulunan bir yolcu binmek istedi.

TAKSİCİ ARACA ALMAYINCA KILIÇLA SALDIRDI

Taksici, yolcuyu kabul etmeyince araç yeniden durağa döndü. Bunun üzerine sinirlenen saldırgan, durağa giderek 70 yaşlarındaki Ceylan Özaydın'a kılıçla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özaydın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Özaydın'ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın yaşandığı taksi durağının başkanı olan Ali Resuloğlu, "Şahıs, sabah 706'ncı sokağa taksi istiyor. Aracımız gidiyor, elinde sallama olduğu için şoförümüz yolcuyu almıyor. Yolcu küfrederek durağa gelip 70 yaşındaki insana sallama ile saldırıyor. 70 yaşındaki insan şu an hastanede, çok kötü bir durum bu. Emniyetimiz de gerekeni yaptı, saldırganı yakaladılar. Böyleleri başımıza bela, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taksicinin hiçbir güvencesi yok. Her gün bir taksici öldürüyorlar. İstanbul'da dün bir arkadaşımızı öldürdüler, bugün bizi öldüreceklerdi. Yoğun bakımda yaralımız. Taksici esnafıyla ilgilenen de yok" diye konuştu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

  • saldırgan yakalandı
  • ankara saldırı
  • şoför ağır yaralandı

