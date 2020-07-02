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Güncel

Ankara'da taksicilerden belediyeye ''levha'' tepkisi

Ankara'da bir grup taksici, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) taksi durağı levhalarıyla ilgili kararını, 'esnaf arasında çalışma barışını bozduğu' gerekçesiyle protesto etti. VİP Taksi Durağı sorumlusu Muammer Kılıç, 'Biz Ankara'da 5 taksi durağı esnafıyız, şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Ankara Şöförler Odası'ndan yetkiyi alarak rantçılara taksi durağı levhası çıkarıyorlar. Bu esnafa yazık. Taksiciye böyle yaparsa Ankara'ya yazık değil mi?' ifadelerini kullandı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:17
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hipodrom Caddesi'ndeki merkez binası önünde 100 araçlık konvoyla toplanan esnaf, UKOME'nin aldığı karar sonrası mevcut taksi duraklarının yakınına başka taksi durağı levhası verildiğini ve bu durumun aralarında soruna neden olduğunu savundu.

Grup adına açıklama yapan VİP Taksi Durağı sorumlusu Muammer Kılıç, "Biz Ankara'da 5 taksi durağı esnafıyız, şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Ankara Şöförler Odası'ndan yetkiyi alarak rantçılara taksi durağı levhası çıkarıyorlar. Bu durum çalışma bölgesindeki barışı bozuyor ve bizi buraya getiriyor. Defalarca uyardık...." ifadelerini kullandı.

Kılıç, UKOME yetkilileri ile daha önce toplantılar yaptıklarını belirterek, "Rant elde edenlere levha çıkarttılar, geldiler taksi durağımıza bizden korkunç rakamlar talep ediyorlar. Bu esnafa yazık. Mansur Yavaş'a seçimlerde destek verdik. Taksiciye böyle yaparsa Ankara'ya yazık değil mi? Melih Başkanı arattılar." şeklinde konuştu.

Bu tarz kararların Ankara Umum Otomobilciler ve Şöförler Esnaf Odası ile görüşülerek alınması gerektiğine işaret eden Kılıç, UKOME'yi kendilerini muhatap almadığı için tanımadıklarını söyledi.

Kılıç, yarın Ankara genelinde saat 11.00'de eylem yapacaklarını dile getirdi.

Taksiciler, basın açıklamasının ardından araçlarına binerek bir süre belediye binası önünde korna çaldıktan sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan, bina önünde bekleyen güvenlik görevlileri, taksicilerin protestosunu izleyen basın mensuplarına zorluk çıkardı.

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