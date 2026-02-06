İSTANBUL 16°C / 11°C
Ankara'da tefecilik operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı

Ankara'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, tefecilik ve POS tefeciliği soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 2 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise gözaltında olduğu açıklandı.

