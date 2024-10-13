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Ankara'da tefecilik ve yasa dışı silah ticaretine geçit verilmedi

Beypazarı'nda, tefecilik ve yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA13 Ekim 2024 Pazar 14:35 - Güncelleme:
Ankara'da tefecilik ve yasa dışı silah ticaretine geçit verilmedi
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para verip senet imzalattığı ve yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 20 şüpheli tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 702 fişek, 2 pompalı tüfek, 24 av tüfeği dolu kartuş çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemleri ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö, C.Y, M.K, İ.Ö, Ü.G, F.G, A.Y, T.B. ve A.B tefecilik suçundan, B.Y. ise yasa dışı silah ticareti yapmak suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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