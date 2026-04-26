Güncel

Ankara'da tehlikeli keşif: Mantar toplarken top mermisi buldu

Ankara'da bir vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu.

IHA26 Nisan 2026 Pazar 20:55 - Güncelleme:
Ankara'da tehlikeli keşif: Mantar toplarken top mermisi buldu
Ankara'da bir vatandaş, arazide mantar ararken top mermisi buldu. Top mermisi, patlayıcı madde imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana geldi. Mantar toplamak için araziye çıkan Serdar Kandırmaz, toprağın üzerinde paslanmış bir nesne gördü. Bölgedeki elektrik trafolarına ait bir parça olduğunu düşünerek nesneyi eline alan Kandırmaz, mühimmatı 20 metre taşıdı. Taşıdığı nesnenin ağırlığından ve şeklinden şüphelenen Kandırmaz, bunun bir top mermisi olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen patlayıcı madde imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlamamış mühimmat kontrollü şekilde imha etti. Patlama sesi kilometrelerce öteden duyulurken, Kandırmaz'ın mühimmatı elinde taşıdığı anlar muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Serdar Kandırmaz, "Önce demir parçası sandım, elime alıp taşıdım. Sonra top mermisi olduğu 'dank etti', hemen yumuşak bir yere bırakıp kaçtım ve ekiplere haber verdim" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trump'a silahlı saldırı girişimi! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
