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Ankara'da terör örgütlerine darbe

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda çok sayıda örgüte yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 209 kişi yakalandı.

AA23 Haziran 2026 Salı 08:55 - Güncelleme:
Ankara'da terör örgütlerine darbe
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda DEAŞ, DSİH, TKP/ML, TKİP, MLKP, DKP/BÖG, DHKP/C ve THKP/C terör örgütü üyesi 241 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 209'u gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

  • terör örgütü
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