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Güncel

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:00
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