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Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

DHA22 Şubat 2021 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:34
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ANKARA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara İstihbrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ile Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğuna yönelik istihbari bilgiler bulunan 21 kişinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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