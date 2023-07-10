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Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 22 kişi yakalandı.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, bir kısmının ise geçen yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 27 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelindeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 22'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlıların, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilmeleri bekleniyor.

  • DEAŞ
  • DEAŞ operasyonu
  • gözaltı

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