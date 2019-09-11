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Ankara'da 'tombala' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, tombala çekilişiyle yasa dışı bahis oynandığı iddiasıyla bir iş yerine düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Siteler'deki Sırma Sokak'ta mobilya imalat ve satışı yapan iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı bir binada kumar oynatıldığını tespit etti.

Gece yarısı söz konusu adrese operasyon düzenlemek için harekete geçen ekipler, bu sırada kendilerini fark eden bir kişinin, "Polis baskın yaptı, kaçın" diye bağırdıktan sonra koşmaya başladığını gördü.

Ekiplerin "Dur" ihtarına rağmen sırtında taşıdığı çuvalla kaçmaya çalışan Emircan Ç. kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın taşıdığı çuvalı açan ekipler, içinde tombala makinesi ile çok sayıda oyun kartı ve pulu ele geçirdi.

Diğer ekipler tarafından, bir çay ocağı ile çok sayıda masa ve sandalyenin bulunduğu, Fatih Y'nin işlettiği ruhsatsız mekana düzenlenen operasyonda ise kumar oynadıkları tespit edilen 40 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişiler hakkında adli ve idari işlem yapılırken, kumar oynayanlar arasında bulunan Vural B'nin başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan arandığı ortaya çıktı.

Ekipler Vural B'yi yapılan işlemlerin ardından Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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