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Ankara'da trafik kazası: 2 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobilin sürücüsü Nuh Şengül (61) ile yanında bulunan Sema Aslan (48), hayatını kaybetti.

DHA16 Kasım 2024 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
Ankara'da trafik kazası: 2 ölü
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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Ankara-Eskişehir kara yolu Üçpınar Mahallesi yakınında meydana geldi. Ankara yönüne giden Nuh Şengül yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden Aykut G.'nin (46) kullandığı pancar yüklü TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Nuh Şengül, kaza yerinde hayatını kaybederken; beraberindeki Sema Aslan (48) ise yaralandı. Aslan, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. TIR'ın sürücüsü Aykut G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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