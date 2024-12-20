İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1732
  • EURO
    36,4984
  • ALTIN
    2939.3
  • BIST100
    9765.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'da trafik kazası: 2 ölü

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

AA20 Aralık 2024 Cuma 07:09 - Güncelleme:
Ankara'da trafik kazası: 2 ölü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkisinde 06 EYF 194 plakalı otomobil orta refüje çarptı.

Otomobilde bulunan T.D ve A.E, dışarı çıkarak aracı kontrol ettikleri sırada aynı yönde seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 EVT 406 plakalı otomobil de takla atarak yol kenarındaki yakıt istasyonunun önünde durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, T.D ile A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.