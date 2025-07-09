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  • Ankara'da vize şebekesine operasyon: 10'u memur 30 şüpheliye gözaltı
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Ankara'da vize şebekesine operasyon: 10'u memur 30 şüpheliye gözaltı

Başkent Ankara'da vize süresi dolan yabancı kadınları Türk erkeklerle para karşılığı evlendiren şebekeye düzenlenen operasyonda 10'u kamu görevlisi 30 kişi yakalandı.

İHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Ankara'da vize şebekesine operasyon: 10'u memur 30 şüpheliye gözaltı
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Ankara'da vize süresi biten yabancı uyruklu kadınları para karşılığında sahte belge düzenleyerek Türk erkeklerle evlendiren şebekeye yönelik operasyonda 10'u memur 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da gittiği nikah dairesinde görevli memur tarafından yabancı uyruklu bir kadınla evlendirilmek için kendisinden yüklü miktarda para istendiği iddia eden kişinin ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vize süresi dolmuş Fas vatandaşı kadınları para karşılığında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla Türk erkeklerle evlendirilen kişiler olduğu tespit edildi.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda aralarında 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 evlendirme memurun da yer aldığı toplam 30 şüpheli

yakalanarak gözaltına alındı.

BELGELERİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan araştırmalarda aracı olarak tabir edilen kişilerin vize süresi bitmiş Fas uyruklu kadınları ve Türk erkeklerini evlendirmek için bir araya getirdikleri, karşılığında ise iki taraftan da para alındığı tespit edildi.

Şebekenin Fas hükümeti tarafından verilmesi gereken evlilik belgesinin sahtesini düzenlendiği belirlenirken, yasal geçerliliği olmayan söz konusu evliliklerin de iptal edileceği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan Faslı kadınların ise Türkiye'den sınır dışı edileceği belirtildi.

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