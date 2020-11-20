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Ankara'da yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı

Başkent'te düzenlenen operasyonla yakalanan Halep doğumlu PYD/YPG terör örgütü mensubu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA20 Kasım 2020 Cuma 17:44 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 17:44
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Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen fiziki ve teknik takip sonrasında PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu öğrenilen K.A.’nın Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. K.A.’nın bahse konu terör örgütünün Suriye’nin Resulayn bölgesinde istihbarat biriminde görev yaptığı, 2019 yılında göçmen görüntüsü altında Türkiye’ye giriş yaparak Beypazarı’na geldiği, burada tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 Kasım tarihinde Beypazarı’nda yakalanana K.A., 17 Kasım’da çıkarıldığı Beypazarı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevine konuldu.

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