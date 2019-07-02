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Ankara'da yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Başkentte bir minibüste yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara-Konya E-90 kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları minibüste yapılan aramada, koltukların yerine özel yapım sıvı tankı yerleştirildiği görüldü.
 
Bunun üzerine tanktan numune alınarak incelemeye gönderildi. Sıvının motorin olduğu belirlendi. 
 
Yaklaşık 3 ton olduğu tespit edilen kaçak akaryakıtın taşındığı minibüsün şoförü Ö.U. ile yanında bulunan İ.K. gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin, ilk ifadelerinde kaçak akaryakıtı çiftçilere satacaklarını söyledikleri öğrenildi.
 

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