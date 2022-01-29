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Ankara'da yeni evli bir kadın ölü bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kullanılmayan eski hastane binasında 3 aylık evli Şevval Abanoz (26) ölü bulundu.

IHA29 Ocak 2022 Cumartesi 09:43 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:43
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde kullanılmayan eski hastane binasında 3 aylık evli Şevval Abanoz (26) ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, olay, saat 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şevval Abanoz, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.

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