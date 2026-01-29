İSTANBUL 16°C / 11°C
  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  Ankara'da yoğun diplomasi: Bakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti
Güncel

Ankara'da yoğun diplomasi: Bakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, , ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki gerilim ele alındı.

29 Ocak 2026 Perşembe 12:17
Ankara'da yoğun diplomasi: Bakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Büyükelçi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Bölgede ABD ve İran arasında tansiyon yine yükselirken barış için Ankara devreye girdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, 'Diyalog yoluyla çözüme Türkiye katkı sunmaya hazır.' denildi.

ABD-İran krizinde Ankara devrede! Gerilimin zirvesinde Türkiye'ye ziyaret

