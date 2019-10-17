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Ankara'da yoğun diploması trafiği! Görüşmeler peş peşe yapılıyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in uçağı Esenboğa Havaalanı'na indi. Başkan Erdoğan, Mike Pence ve beraberindeki heyeti saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mike Pence ve beraberindeki heyeti saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek.
 
Bugün Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği de yaşandı.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
 
Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
 
Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.
 
AKAR, ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI O'BRİEN İLE GÖRÜŞTÜ
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti kabulünde, Türkiye'nin tüm görüş ve taleplerini bir kez daha iletti .
Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" dedi.

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