İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2022 Pazartesi / 22 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9114
  • EURO
    16,9039
  • ALTIN
    947.774
  • BIST100
    2372.35
Güncel

Ankara'da yol verme kavgası kamerada

Ankara'da, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki sürücüsüyü çevredekiler güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA23 Mayıs 2022 Pazartesi 04:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. 1921 sokak üzerinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yolda tekme ve yumruklarla birbirine giren sürücülere, araçta bulunan yolcular ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kavga, çevreki vatandaşların sürücüleri sakinleştirmesiyle kısa sürede son buldu. Sürücüler, kavganın sona ermesinin ardından yollarına devam etti.

İki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.