İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2021 Salı / 17 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3524
  • EURO
    9,7956
  • ALTIN
    452.502
  • BIST100
    1395.79
Güncel

Ankara'da zehir tacirlerine baskın: 16 gözaltı

Ankara'da Jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı.

AA30 Mart 2021 Salı 19:53 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 19:53
ABONE OL

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen 18 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlılardan 15'i belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Altındağ ilçesinde düzenlen bir başka operasyonda ise 1 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 2 gram eroin, 10 gram metamfetamin ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda mermi ve uyuşturucu içmek için kullanılan 23 aparata el konuldu.

Zanlıların Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.