  • Ankara'da zihinsel engelli şahsı ayağından bağlayıp vince asan şahıslar gözaltına alındı
Ankara'da zihinsel engelli şahsı ayağından bağlayıp vince asan şahıslar gözaltına alındı

Ankara'da bir iş yerinde çalışan zihinsel engelli şahsı ayağından bağlayarak vince asan 3 kişi ile iş yeri sahibi gözaltına alındı.

IHA10 Şubat 2026 Salı 07:24 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada ayağından bağlanarak vince asılan bir şahsın videosunun yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirledi. Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

  • Zihinsel engelli
  • vinç
  • gözaltı

