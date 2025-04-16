Ankara'daki 12/12 çalışma sistemi hakkında açıklama: Rutin bir uygulama

İletişim Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili yapılan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili çeşitli manipülatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü mesai programı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde ayarlanmaktadır.

Bu mesai düzeni ilgili resmi kaynakların yapacağı açıklamaları dikkate alınız.

Asılsız yorumlamalar ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz.