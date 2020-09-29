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Ankara'daki 750 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında koronavirüs denetimi

Ankara'da, 750 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

AA29 Eylül 2020 Salı 07:16 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 07:16
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çankaya başta olmak üzere eğlence mekanlarının bulunduğu Yenimahalle ve Altındağ semtlerinde yoğunlaştırılan uygulamalara, çeşitli birimlerden 750 personel katıldı.

Uygulama kapsamında birçok eğlence mekanı denetlenirken, 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı. Denetlemeler sırasında mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile Kovid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

Tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

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