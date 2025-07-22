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  • Ankara'daki apartman yangınına ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 1 kişi daha tutuklandı
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Ankara'daki apartman yangınına ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 1 kişi daha tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında binanın yapı denetim şirketinin sahibi de tutuklandı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 18:16 - Güncelleme:
Ankara'daki apartman yangınına ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 1 kişi daha tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim şirketinin sahibi Y.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Y.S.K, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Y.S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.S.K'nin tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e çıktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyordu.

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