Ankara'daki bir özel eğitim okulunda skandal! Down sendromlu öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Ankara Kahraman Kazan'daki MEB'e bağlı özel eğitim uygulama okulunda 17 yaşındaki Down Sendromlu öğrencisini yerde sürükledikten sonra darp eden öğretmen tutuklandı.

İddiaya göre geçtiğimiz 24 Mayıs günü yaşanan olayda okul dönüşü oğlu D.B.Ü.'yü servisten teslim alan anneyi telefonla arayan özel eğitim öğretmeni M.M.H., "D.B., bugün beni üzdü. Arkadaşıyla aralarında sürtüşmeler oldu. Dudağı kanadı" diye bilgilendirmede bulundu. Eve girdiklerinde ise oğlunun ayağının aksadığını fark eden anne, soyunmasına yardımcı olurken vücudunda morlukları gördü. Bu izlerin nasıl olduğunu sorduğunda ise D.B., "hoca yaptı" diye yanıt verdi.

"ÇOK BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YAŞANMADI"

Anne Seray C.'nin iddiasına göre ertesi gün okula gittiğinde müdür yardımcısı olayı oğlunun arkadaşı ile yaşadığı sürtüşme sonucu yüzünü kalorifer peteğine çarptığını, öğretmen M.M.H.'nin ise özel eğitimde kullanılması gereken bazı sert tavır ve davranışlar olması gerektiğini, çok büyütülecek bir problem yaşanmadığını, her zamanki olan şeylerin olduğunu söyledi. Ancak anenin ısrarı üzerine kamera kayıtları incelendiğinde ise Down Sendromlu öğrencinin uğradığı darp saniye saniye görüntülendi.

"BU İLK DEĞİL"

Oğlu için hastaneden darp raporu alan anne avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa başvurdu. Suç duyurusunda oğlunun daha önce de yüzünde morlukla eve döndüğünü belirten anne Seray C., oğluna uygulanan şiddetin sistematik olarak devam ettiğini ve iki ay önce yaşanan bu olaya dair de ellerinde görüntü olduğunu belirterek okul yönetimi ve öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

"İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORDUM"

Şüpheli öğretmen M.M.H.(27) ise ifadesinde olay günü öğrencisinin bir başka öğrencisini darp ettiğini ve yaşanan krizin bastırılması, kendisine ve çevresine zarar vermesini engellemek amacıyla güç kullanmak zorunda kaldığını, ikna etmek için çalıştığını iddia etti. M.M.H., ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK: "SAVUNMA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kamera kayıtlarının incelendiğinde mağdur çocuğun şüpheli öğretmen tarafından açıkça darp edildiğinin görüldüğü, savunmasının ise tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, hayatın olağan akışına aykırı olduğu, belirtildi.

1,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede M.M.H.'nin TCK'nin 86'ncı maddesi gereği 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık suçun 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ve kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanması nedenleriyle de artırım yapılarak 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. KahramanKazan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kabul edildi, şüpheli öğretmen 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.