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Ankara’daki ByLock operasyonunda 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 11’i yakalandı.

  • İHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, diğer 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği ifade edildi.

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