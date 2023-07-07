Ankara'daki Cemevi saldırısı davasında karar çıktı

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca getirildi. Tarafların avukatları, müştekiler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcilerinin hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise duruşmaya katılmadı.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Karaca, önceki celselerde verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları da kovuşturmanın genişletilerek davanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Karaca'yı "silahla basit yaralama" suçundan 9 ay, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan da 8 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından ise aynı sanık hakkında, hükmün kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulduran mahkeme, Karaca'yı adli kontrol şatıyla tahliye etti.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gül ve Bardakçı'nın tüm suç suçlardan beraatına hükmetti.

- İddianameden

Davanın iddianamesinde, Ahmet Ozan Karaca'nın, 30 Temmuz 2022'de Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldırdığı belirtiliyordu.

Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'nın Karaca'yla ortak hareket ettiği öne sürülen iddianamede, sanıkların "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapsi talep ediliyordu.