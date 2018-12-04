Ankara'da Bylock operasyonu: 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Düzenlenen operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.