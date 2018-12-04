Ankara'da Bylock operasyonu: 10 gözaltı
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ByLock kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Düzenlenen operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.
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