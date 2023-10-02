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Güncel

Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan hainin kimliği belli oldu

Ankara'daki terör saldırısı hakkında İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.' denildi

2 Ekim 2023 Pazartesi 13:32 - Güncelleme:
Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan hainin kimliği belli oldu
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Ankara'daki terör saldırısı hakkında İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir." denildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.

Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  • terör saldırısı
  • PKK/KCK
  • kimlik belirleme

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