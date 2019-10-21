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Ankara'daki mezat çetesi operasyonunda gözaltı sayısı 76 oldu

Ankara'da mezat salonlarında yapılan ihalelere, darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 76'ya yükseldi.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen hafta cuma günü Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 72 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından süren çalışmalarda firari durumdaki 4 şüpheli daha yakalandı.
 
Emniyette işlemleri devam eden şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesine sevk edildi.
 
İhaleleri tekel altına almışlar
Gözaltındaki şüphelilerin Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdikleri ifadeler, suç şebekesinin faaliyetlerini de gözler önüne serdi.
 
Şüphelilerin, kendi rızaları dışında ihaleleri kazanarak araç satın alan üçüncü kişilerin kar paylarını düşürerek ihalelere tekrar girmelerini engellemek amacıyla otoparklarda teslim edilmeyi bekleyen araçlara zarar verdiklerini söylediği öğrenildi.
 
Öte yandan şebeke üyelerinin yüksek kilometreli araçların kilometrelerini düşürerek sattıkları da belirlendi.
 
Operasyonun başlamasıyla söz konusu suç örgütü mağduru 50 vatandaşın emniyete başvuruda bulunduğu, bu sayının ilerleyen günlerde artmasının beklendiği belirtildi.
 
9 ilde operasyon
Cuma günü başlatılan operasyonlarda örgüt elebaşı ve 9 yönetici ile üyelerden oluşan 72 şüpheli gözaltına alınmıştı.
 
Şüphelilerin, esnaf ve vatandaşların mezatlardaki ihalelere özgürce katılmasına engel oldukları, ihale salonlarına ya da ihalenin yapıldığı yere kalabalık gruplar halinde gittikleri, yapılan ihalelerin tamamını yönlendirdikleri, üçüncü şahıslar üzerinde tehdit ya da baskı kurarak ihaleye girmelerini engelledikleri, ihaleyi almak isteyen kişilerden bazılarına para karşılığı izin verdikleri, açık artırmaları istedikleri şekilde yönlendirerek piyasa değerinin çok altında fiyatlara ihaleleri kazandıkları belirlenmişti.

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