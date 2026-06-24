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  • Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi! Başkan Erdoğan: Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak
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Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi! Başkan Erdoğan: Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi'nde Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak.' dedi.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi! Başkan Erdoğan: Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'ye ilişkin yasal düzenlemeler Meclis kapanmadan gelir mi?" sorusu üzerine, "Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sigarayı bırakması tavsiyesinde bulunduğu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bırakmasına ilişkin değerlendirilmesinin sorulmasına karşılık, "Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de sigarayı bıraktırsam." ifadesini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • NATO Zirvesi
  • Başkan Trump

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