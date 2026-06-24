Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'ye ilişkin yasal düzenlemeler Meclis kapanmadan gelir mi?" sorusu üzerine, "Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sigarayı bırakması tavsiyesinde bulunduğu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bırakmasına ilişkin değerlendirilmesinin sorulmasına karşılık, "Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de sigarayı bıraktırsam." ifadesini kullandı.