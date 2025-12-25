Ankara'daki uçak kazasında ilk bulgu! İşte son 21 dakika

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad dâhil 5 kişilik askeri heyeti taşıyan Falcon-50 tipi özel jetin Haymana'da düşmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere saat 20.17'de havalanan uçağın 32 bin 400 fit irtifaya ulaştıktan sonra hava kontrol merkeziyle irtibat kurduğu; elektrik arızasından kaynaklı 'acil durum' bildirdiği öğrenildi. 'Acil iniş' talebinde bulunarak geri dönen uçak, Haymana'ya bağlı Kesikkavak Köyü'nün 2 km güneyindeki bir tepeye düştü. Enkaz bölgesinde basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza-kırım nedeniyle 3'ü mürettebat 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.

SES KAYITLARI İNCELENİYOR

Yerlikaya, uçakla irtibatın kesilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve UMKE ekiplerinin sevk edildiğini; saat 22.00 sıralarında olay yerinde uçağın parçalarına ulaşıldığını söyledi. Enkaz alanının 3 kilometrekarelik alandan oluştuğunu aktaran Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır."

27 YAŞINDA, KİRALIK

Fransız Dassault Aviation üretimi üç Falcon 50, Malta merkezli HarmonyJets'ten kiralanmıştı. 1988 yapımı 3 motorlu jet 2 pilot tarafından yönetiliyordu. Tam 6 bin 480 km menzile sahip uçağın seyir hızı ise 797 km/saat.

TÜRKİYE DOSTUYDU

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali El-Haddad, Eylül 2020'de Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından bu göreve atandı. Haddad, Trablus'un savunmasında ve Türkiye ile askeri işbirliğinde kritik rol üstlenmiş; 2024'te KKTC'deki TEKNOFEST'i de ziyaret etmişti. Libya analisti Yaseen Rashed'e göre uçaktaki heyet, Türkiye ile güvenlik işbirliğinin geleceğini ve Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını görüşmek üzere Ankara'ya gelmişti. Hayatını kaybeden askeri heyetteki 4 ismin kimliği ise aşağıdaki şekilde açıkladı:

İŞTE SON 21 DAKİKA

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile pilotlar arasında yaşananları dakika dakika paylaştı.

EMEKLİ HAVA PİLOT TUĞGENERAL FAZLA: KAZA "TAM ELEKTRİK ARIZASI" NEDENİYLE YAŞANMIŞ OLABİLİR

Haymana'da düşen Falcon 50 tipi özel jetle ilgili AKŞAM'a konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla, kazanın 'tam elektrik arızası' nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi. Fazla, tam elektrik arızasının, batarya sistemi dışında uçağın tüm elektrik sistemlerinin devre dışı kalması anlamına geldiğini; bu durumda jeneratörlerin de çalışmayacağını belirtti.

Uçaktaki üç motorun da üç ayrı jeneratöre bağlı olduğunu vurgulayan Hüseyin Fazla, "Üç jeneratörün aynı anda devre dışı kalması çok nadir görülen bir durum" diye konuştu.

BATARYA GÜCÜ YETMEDİ

Sorunun elektrik üretiminden çok dağıtım aşamasında yaşanmış olabileceğine dikkati çeken Fazla, jeneratörlerin birleştiği ortak besleme noktasında bir arıza meydana geldiği ihtimali üzerinde durarak şöyle devam etti: "Bir jeneratör devreden çıksa bile diğerleri sistemi besleyebilir. Ancak burada muhtemelen önce iki jeneratör aynı anda devreden çıktı, ardından üçüncü jeneratör tüm sistemi beslemeye çalışırken o da devre dışı kaldı. Bunu bir tür sinyalizasyon arızası gibi düşünebiliriz. Elektrik üretildi ancak sistemlere iletilemedi. Bu nedenle uçak yalnızca batarya gücüyle uçmak zorunda kaldı."

Uçağın kiralık olduğuna dikkat çeken Fazla, pilotların eğitim geçmişi, simülatör deneyimleri ve stres faktörünün de soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.