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Ankara'daki yangın faciasında yeni gelişme: Bina müteahhidi gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, binanın müteahhidi gözaltına alındı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Ankara'daki yangın faciasında yeni gelişme: Bina müteahhidi gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada çıkan, biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından soruşturma başlatılmış, 2 Cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 Cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirilmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta yakalandı.

BİNANIN MÜTEAHHİDİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan K.D, ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek. Bilirkişi raporuna göre gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden oldu.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etti.

  • yangın soruşturması
  • müteahhit gözaltı
  • apartman yangını

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