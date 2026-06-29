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Ankara'daki yasa dışı bahis soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
Ankara'daki yasa dışı bahis soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 45'i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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