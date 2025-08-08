İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'dan barışa destek mesajı: Washington'daki irade memnuniyet verici
Güncel

Ankara'dan barışa destek mesajı: Washington'daki irade memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışa yönelik kaydedilen ilerlemeyi ve Washington'da ortaya konan siyasi iradeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 23:59 - Güncelleme:
Ankara'dan barışa destek mesajı: Washington'daki irade memnuniyet verici
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adımın bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD yönetiminin sürece sağladığı katkıların takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalandığına işaret edilerek, "Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz." denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.