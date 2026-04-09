İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5784
  • EURO
    52,2749
  • ALTIN
    6828.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Ankara'dan geldi dehşet saçtı: Kızını öldürdü, eski karısını ağır yaraladı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir yıl önce boşandığı eşi Türkan B. ile barışmak için Ankara'dan gelen Ercan Ş., eski eşini ve 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Ş.'yi silahla vurdu. Genç kız hayatını kaybederken anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

9 Nisan 2026 Perşembe 23:36
ABONE OL

Olay, saat 17.50 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan özel bir sitedeki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yıl önce boşandığı eşi Türkan B. (39) ile barışmak için Ankara'dan gelen Ercan Ş. (53), gün boyu dairede kaldı. Eski koca, önce eski eşi Türkan B.'yi ardından kızı Ceylinaz Ş.'yi (19) silah vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Ş. ise olay yerinden kaçtı.

19 YAŞINDAKİ CEYLİNAZ HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların silah seslerini duyması üzerine yapılan ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kadın ve kızına müdahale etti. Yapılan kontrolde Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirlenirken, ağır yaralanan Türkan B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Ceylinaz Ş.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheli Ercan Ş.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

5 SUÇ KAYDI BULUNAN ERCAN Ş. FİRAR ETTİ

Öte yandan Ercan Ş.'nin kumar oynanması için yer temin etme suçundan 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

O sırada dairede bulunan Türkan B.'nin erkek kardeşi Güney B., polise verdiği ifadesinde yan odadan iki adet silah sesi duyduğunu ve Ercan Ş'nin kaçtığını beyan etti.

  • Zeytinburnu silahlı saldırı
  • kadın cinayeti
  • aile içi şiddet

ÖNERİLEN VİDEO

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.