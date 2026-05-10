Ankara'dan Kerkük çıkarması: Özel ve müstesna bir yere sahip

Büyükelçi İnan, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile görüşmesinin ardından Kerkük valilik binasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



İnan, Türkiye ve Irak'ın iki komşu ülke olmasının ötesinde kardeşlik, toplumsal ilişkiler, kültür ve tarihle birbirine bağlı iki dost ülke olduğunu ifade etti.



Kerkük'te bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükelçi İnan, "Kerkük, Türkiye-Irak ilişkilerinde önemli, özel ve müstesna bir yere sahip." dedi.



Kerkük Valiliğine seçilen Muhammed Seman Ağa'yı tebrik eden ve yeni görevinde başarılar dileyen Büyükelçi İnan, şöyle devam etti:

"Kerkük'ü büyük bir heyetle ziyaret ediyorum. Yanımda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği öncülüğündeki iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Büyükelçiliğin ilgili birimlerinden oluşan bir heyet var."



Kerkük'te farklı unsurların bir arada yaşam kültürünü benimsemesinin gurur verici olduğuna işaret eden İnan, Irak'ta toplumu oluşturan tüm kesimlerin hakkaniyetle ve adil bir şekilde bu güzel şehrin yönetiminde hak sahibi olmasını desteklediklerini vurguladı.



İnan, bu yaklaşımın kök salmasını ve kurumsallaşmasını ve Kerkük halkına hayırlı olmasını temenni etti.



Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa da, Büyükelçi İnan ve beraberindeki heyetin Kerkük'ü ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu ziyaretin Türkiye'nin Kerkük kentine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.



Türkiye'nin sadece komşu bir ülke olmadığına dikkati çeken Ağa, Irak'taki savaşlar, terör olayları, Kovid-19 dönemi ve tüm sıkıntılı dönemlerde Türkiye'nin Kerkük ve Irak'ın yanında olduğunu hatırlattı.



Ağa, Kerkük'ün gelişmesinde Türkiye'nin tarım, sanayi, inşaat ve tüm alanlarındaki deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirtti.