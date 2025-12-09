İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5913
  • EURO
    49,6071
  • ALTIN
    5775.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'dan SDG'ye net çağrı… Bakan Fidan: 10 Mart Mutabakatına uyması elzemdir
Güncel

Ankara'dan SDG'ye net çağrı… Bakan Fidan: 10 Mart Mutabakatına uyması elzemdir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Suriye'de istikrarın önündeki en kritik başlıklardan birinin SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, sürecin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

HABER MERKEZİ9 Aralık 2025 Salı 19:13 - Güncelleme:
Ankara'dan SDG'ye net çağrı… Bakan Fidan: 10 Mart Mutabakatına uyması elzemdir
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo küresel düzeyde artan güvensizliğe ve dolayısıyla derinleşen stratejik risklere işaret etmektedir.

Dünya hızla yapay zeka çağına ilerlerken ekonomiden güvenliğe tüm alanlar bu değişimden etkilenmektedir.

Önümüzdeki günlerde de siber güvenlik rekabetin yeni cepheleri olarak gündemimizi daha da fazla meşgul edecek.

Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekçi bir dış politika izlemekteyiz.

Milli çıkarlarımızın korunması için yoğun mesaimizi sürdürmekte haklı davalarımızı küresel ölçekte savunulması üzerinde hassasiyetle durmaktayız.

Türkiye, Gazze'den Ukrayna'ya, Güney Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrarı önceleyen dış politikada üstlendiği arabuluculuk rolüyle uluslararası düzlemde itibar gören bir aktör olarak öne çıkmaktadır.

BAKAN FİDAN: SGD'NİN 10 MART MUTABAKATINA UYMASI ELZEMDİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Fidan 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Rejimin devrilmesinden bu yana 560 bin Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri döndü." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.