Ankara'dan SDG'ye net çağrı… Bakan Fidan: 10 Mart Mutabakatına uyması elzemdir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo küresel düzeyde artan güvensizliğe ve dolayısıyla derinleşen stratejik risklere işaret etmektedir.

Dünya hızla yapay zeka çağına ilerlerken ekonomiden güvenliğe tüm alanlar bu değişimden etkilenmektedir.

Önümüzdeki günlerde de siber güvenlik rekabetin yeni cepheleri olarak gündemimizi daha da fazla meşgul edecek.

Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekçi bir dış politika izlemekteyiz.

Milli çıkarlarımızın korunması için yoğun mesaimizi sürdürmekte haklı davalarımızı küresel ölçekte savunulması üzerinde hassasiyetle durmaktayız.

Türkiye, Gazze'den Ukrayna'ya, Güney Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrarı önceleyen dış politikada üstlendiği arabuluculuk rolüyle uluslararası düzlemde itibar gören bir aktör olarak öne çıkmaktadır.

BAKAN FİDAN: SGD'NİN 10 MART MUTABAKATINA UYMASI ELZEMDİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Fidan 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Rejimin devrilmesinden bu yana 560 bin Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri döndü." şeklinde konuştu.