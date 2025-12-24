İSTANBUL 14°C / 10°C
Güncel

Ankaralılar susuzluğa mahkum ediliyor: Su kesintisinin yaşanacağı bölgeler açıklandı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kuraklık ve altyapı çalışmaları nedeniyle 24 Aralık 10.00'a kadar bazı mahallelerde su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Kesintilerin kısa süreli ve bölgesel olacağı belirtildi.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 00:04 - Güncelleme:
Ankaralılar susuzluğa mahkum ediliyor: Su kesintisinin yaşanacağı bölgeler açıklandı
ASKİ'den yapılan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar oluşabildiği belirtildi.

Bu kapsamda bazı mahallelerde su kesintileri yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"24 Aralık saat 10.00'a kadar belirtilen mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri ile Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahalleleri."

