Avrupa'nın en büyük tematik parkı Ankapark, 20 Mart 2019'da hizmete girmişti. 3 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elinde enkaza döndü. Parkın içindeki yapılar zarar gördü, oyuncaklar parçalandı, kablo ve cihazların çalındığı tespit edildi. Şimdi ise parktaki ağaçların çürüdüğü ortaya çıktı.

AĞAÇLAR BAKIMSIZLIKTAN KURUDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankapark'ın geleceğine "Ankaralılar karar verecek" demiş, anket yapmış ve yeşil alan yapılması kararı öne çıkmıştı. Ancak gelinen noktada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parktaki mevcut ağaçları bile koruyamadığı ortaya çıktı. Belediye; parkta bulunan ağaçların kuruduğu gerekçesiyle kesilmesini istiyor.

2 BİN 804 AĞAÇ KURUMUŞ

ABB'nin Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan ağaçların kuru dallarının budanabilmesi ve gerekli görülen kurumuş ağaçların kaldırılması talebi sonrasında yapılan incelemede ortadan kaldırılması talep edilen ağaç sayısının 2.804 olduğu tespit edildi.

SADECE ANKAPARK DEĞİL

Ağaçların kuruduğu yer Ankapark ile sınırlı değil. Abdi İpekçi Parkı, Gazipark, Kurtuluş Parkı da dahil toplamda 129 ağacın kuruduğu belirtildi. ANKAPARK ile beraber ABB'nin kesilmesini istediği ağaç sayısı ise 2 bin 933.