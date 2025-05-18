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  • Ankara'nın göbeğinde ağaç katliamı! Vatandaşlar tepkili: Sökerse CHP söker
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Ankara'nın göbeğinde ağaç katliamı! Vatandaşlar tepkili: Sökerse CHP söker

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki mesire alanında belediye çalışanları tarafından ağaçlar yerinden söküldü.

AKŞAM GAZETESİ18 Mayıs 2025 Pazar 08:50 - Güncelleme:
Ankara'nın göbeğinde ağaç katliamı! Vatandaşlar tepkili: Sökerse CHP söker
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mesire alanda belediye çalışanları tarafından ağaçlar yerinden söküldü.

O anları telefon kamerası ile kayda alan bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Çalışma yapanlar tarafından açıklama yapılmadığı belirten vatandaş, "CHP'li Çankaya Belediyesi mesire alanındaki ağaçları söküyor. Ağaçları kökünden de değil, kırarak koparmışlar. Ne olduğunu soruyoruz, kimse hiçbir şey söylemiyor. Yetkili yok. Yazık günah" ifadelerini kullandı.

'SÖKERSE CHP SÖKER'

Ağaç katliamına ise vatandaşlar sosyal medyadan, "Sökerse CHP söker", "Allah kahretsin sizi kaç yılın emeği gitti", "Neredesiniz Geziciler?" "CHP zihniyeti nerede ağaç sevmek nerede. Sadece maddi menfaat başka bir şey yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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