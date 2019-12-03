Ankara'nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler! Kimi bağırdı, kimi sigara içti

Ankara'daki bir okulda çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüler, kamuoyunun tepkisine neden oldu.

Görüntülerde bir öğretmen tahtada ders anlatmaya çalışırken, öğrencilerden biri sigara içiyor. Bir diğer öğrenci sağır eden gürültünün arasında ders anlatmaya çalışan öğretmeni ve sınıfın halini cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.

Sosyal medyada 'Ankara'nın göbeğinde bir Anadolu lisesi' notuyla paylaşılan skandal görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ı göreve çağırdı.

Gelen tepkilere rağmen Akpınar'dan skandala ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.