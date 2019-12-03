Ankara'nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler! Kimi bağırdı, kimi sigara içti
Öğretmen ders anlatırken bir öğrenci sigara içiyor, diğerleri bağırıp çağırıyor... Ankara'daki bir okulda çekildiği belirtilen skandal görüntüler, büyük tepkiye neden oldu.
- star.com.tr
Ankara'daki bir okulda çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüler, kamuoyunun tepkisine neden oldu.
Görüntülerde bir öğretmen tahtada ders anlatmaya çalışırken, öğrencilerden biri sigara içiyor. Bir diğer öğrenci sağır eden gürültünün arasında ders anlatmaya çalışan öğretmeni ve sınıfın halini cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.
Sosyal medyada 'Ankara'nın göbeğinde bir Anadolu lisesi' notuyla paylaşılan skandal görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ı göreve çağırdı.
Gelen tepkilere rağmen Akpınar'dan skandala ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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