Korkunç olay, dün Ayaş ilçesine bağlı Başbereket köyünde meydana geldi. İddialara göre 68 yaşındaki Havva Soysal, evinin yakınlarındaki bir bahçede yaprak topladığı sırada aralarında sahipli köpeklerin de yer aldığı 8 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından köy muhtarının müdahalesiyle kurtulan Soysal, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun farkı bölgelerinden ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir süre daha tedavi görecek olan Soysal ve ailesi şikayette bulundu.

"KÖPEKLER BENİ GÖRÜNCE HEMEN SALDIRDI"

Yaşadıklarını anlatan Havva Soysal, "Çocuklar için kapımın önüne ot ve yaprak toplamak için çıktım. 8 tane köpek de kapımın önündeki otluk arazi içinde yatıyorlarmış. Bu köpekleri sahipleri başıboş bırakmış. Köpekler aç. Bu nedenle beni görünce hemen saldırdılar. Yeleğimi tuttular, sırtımdan yeleğimi, ayağımdan terliğimi çıkarttılar. Bununla da kalmayıp kolumu, elimi, başımı ve bacağımı parçaladılar. Sonrasında elimden bir şey gelmeyince bağırdım. Bağrış sesime bahçesinde fidan diken komşum yetişti. Onun elinden de bir şey gelmeyince muhtarı aradı. Muhtar beni kurtardı ve hastaneye götürüldüm. Beni bu duruma sokanlardan şikayetçiyim, şikayetimi de geri almak gibi niyetim yok. Hatalı kimse ortaya çıksın. Orada torunlarım da olabilirdi. Benim başıma gelen bir daha kimsenin başına gelmesin" dedi.

"ANNEME EN İYİ ŞEKİLDE DESTEK ÇIKILMALIDIR"

Mağdurun kızı Funda Bayram ise, "Annem, kışın bizim yanımızda, yazın da Ayaş'ta kalıyor. Havalar biraz ısındı diye Ayaş'a gitmişti. Oradan da bize ertesi gün geri gelecekti. Demiş ki, 'Şuradan çocuklara yaprak ve ot toplayayım.' Evimizin yakınındaki araziye gitmiş. Ot koparmak için eğildiğinde 8 köpek anneme saldırmış. Köpeklerden biri kolundan tutmuş, diğeri bacağından tutmuş. Biri de kafasını parçalamış. Annem bu saldırıdan dolayı çok uzun süre tedavi görecek. Artık yürüme güçlüğü çekecek.

Bacağında zaten rahatsızlık vardı. Şu an rahatsızlık daha da arttı. Çok büyük bir sorun yaşadı benim annem. Bu sorun bir şekilde giderilmeli. Anneme en iyi şekilde destek çıkılmalı. Annem ve biz 4. katta oturuyoruz. İnemeyecek, çıkamayacak. Bu köpekleri başıboş bırakmamalılar. Orada benim çocuğum da olabilirdi, başkasının çocuğu da olabilirdi. Tek başına yaşayan bir sürü insan var. Onlar da aynı şeyi yaşayabilirdi. Herkes köpeğine sahip çıkmalı. Gerçekten bu sorunun bir an evvel çözüme ulaşması gerekiyor. Sonuna kadar da şikayetçiyiz. Kim yaptıysa cezasını çeksin diyoruz. İnşallah başkaları böyle bir şey yaşamaz bizim gibi. Gereken neyse yapılsın" ifadelerini kullandı.