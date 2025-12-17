İSTANBUL 14°C / 5°C
Ankara'nın proje gündemi Külliye'de: Vali Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO, ASO ve Ticaret Borsası başkanları ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri'nin yer aldığı heyetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, kent genelinde yürütülen projeler ve yatırımlar hakkında bilgi sunduklarını açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in paylaştığı bilgilere göre; ATO, ASO ve Ticaret Borsası başkanları ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri'nden oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Ankara genelinde sürdürülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan proje ve yatırımlar ele alındı.

Vali Şahin'in paylaşımı şu şekilde:

ATO, ASO, Ticaret Borsa Başkanları ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterinden oluşan heyetimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek İlimiz genelinde sürdürülen çalışmalar ile yürütülen proje ve yatırımlar konusundaki verileri arz ettik ve talimatlarını aldık.

Değerli kabülleri ve kıymetli destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arzediyoruz.

